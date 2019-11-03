Смертоносные пирамидки: ученые рассказали об опасности чая в пакетиках

Канадские ученые установили, что вместе с одной кружкой чая, заваренного с помощью пакетика-пирамидки из пластиковой сетки, в человеческий организм попадает до 16 микрограммов полимерных частиц.

Как сообщается в журнале американского химического сообщества Environmental Science and Technology, специалисты поместили на пять минут пустые чайные пакетики в горячую воду - температура была 95 градусов Цельсия. После этого ученые провели анализ сухого остатка сканирующим электронным микроскопом на наличие частиц пластика.

Ученые выяснили, что, в зависимости от образца, из одного чайного пакетика в воду попадало от 7,8 до 21,4 миллиарда частиц пластика. Учитывая состав, размер и концентрацию, специалисты утверждают, что вместе с одной кружкой напитка из полимерного пакетика человек выпивает 13-16 микрограммов частиц пластика. Эксперимент показал, что чем выше в чае была концентрация частиц, тем сильнее это угрожало организму.

По словам канадских ученых, наибольшее влияние микрочастицы пластика могут оказывать на кишечный тракт, а также могут попадать в клетки, вызывая некроз, генотоксичность и апоптоз, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что влияние микропластика на живые организмы еще недостаточно изучено. ВОЗ заявила, что на сегодня вред от попадания микропластика в организм не доказан.