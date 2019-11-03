Пассажир жестоко избил кондуктора в автобусе в Екатеринбурге: видео

Пассажир набросился на кондуктора в салоне автобуса №25 в Екатеринбурге и избил его до потери сознания.

Как пишет портал E1.ru, инцидент случился на перекрестке улиц 8 Марта и Малышева. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что между работником Гортранса и пассажиром в светлой куртке произошел словестный конфликт. Мужчина агрессивно разговаривал с кондуктором и толкал его.

Пассажир намеревался выйти, видимо, чтобы не оплачивать проезд, но возвращался. За него заступались девушка и другой мужчина, так как на кадрах они тоже разговаривали с кондуктором. Все трое вышли из автобуса, однако в какой-то момент пассажир в белой куртке влетел в транспортное средство и с кулаками набросился на сотрудника Гортранса. Он схватил его за шею и несколько раз ударил в лицо и в живот. После драки он просто сбежал с места инцидента.

По словам водителя автобуса, все три пассажира были в состоянии алкогольного опьянения. Кондуктор потерял сознание, сообщает портал, после чего его госпитализировали в городскую больницу.