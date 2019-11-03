Во Внуково образовались огромные очереди из-за сбоя в приеме багажа
В московском аэропорту Внуково из-за проблем с приемом багажа образовались длинные очереди. Фото и видео с места выложили в Сеть сами пассажиры.
По словам улетающих, в очереди на стойках регистрации международных вылетов можно было простоять от 45 минут до часа. Как следует из сообщений в соцсетях, в очередях одномоментно стояли сотни человек.
После начала коллапса для решения ситуации пассажиров перенаправили сдавать вещи в места приема крупногабаритного багажа.
По предварительной версии, причиной ЧП стала поломка багажной ленты. РИА Новости пишет, что лента встала из-за скачка напряжения.
«В 07.12 утра сломался из-за скачка напряжения Мосэнерго сортировщик багажа системы Wonderland. Это прием багажа на вылет. В 10.45 была восстановлена автоматическая сортировка», - сказали агентству в пресс-службе аэропорта.