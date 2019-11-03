Как избавиться от осенней хандры: советы психолога

Осенняя хандра зачастую появляется, поскольку резкое похолодание и увеличение длительности ночи у многих провоцируют понижение настроения. Об этом рассказала заведующая лабораторией психологии саморегуляции Психологического института Российской академии образования Варвара Моросанова.

По словам специалиста, худощавые и высокие люди чаще подвержены сезонной депрессии. Также хандра может затронуть и полных людей, склонных к неврозам.

«Среди физиологических причин - снижение солнечной активности и, как следствие, падение уровня мелатонина», - сообщила РИА Новости психолог.

Она уточнила, что любая хандра пройдет сама, но такое состояние сказывается на работоспособности и может даже снизить иммунитет, поэтому организму надо помочь прийти в норму. На помощь придут продукты, восполняющие недостаток мелатонина и витамина D - овощи и фрукты оранжевого цвета (апельсины и морковь).

Эксперты добавили, что нередко хандра может перерасти в депрессию. В качестве решения данной проблемы рекомендуется отправиться в дом отдыха, театр, тренажерный зал, бассейн.