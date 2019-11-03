На причастность к убийству Ибрагима Эльджаркиева проверяют девять человек
Поймать киллера и его сообщников не удалось.
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На возможную причастность к убийству главы центра «Э» МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева проверяют девять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Покушение на Эльджаркиева было совершено вечером 2 ноября в Москве. Киллер выпустил в главу республиканского центра по борьбе с экстремизмом и его брата десять путь. Обе жертвы скончались на месте.
Поймать киллера и его сообщников не удалось. В Москве ввели план «Перехват».
Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение привлечь к расследованию этого тяжкого преступления криминалистов центрального аппарата ведомства.