Врач рассказал об опасных последствиях аномального тепла в ноябре

Аномальное потепление в ноябре плохо отразится на самочувствии россиян, так как перемена атмосферного давления повлияет на человеческий организм. Об этом рассказал врач-терапевт Виктор Лившин газете «Вечерняя Москва».

По его словам, погодные явления повлияют на общее недомогание у человека. Жители России почувствуют реакцию со стороны сосудов, у них будут наблюдаться головные боли, тяжесть в ногах и слабость.

«В зависимости от уже имеющихся заболеваний и иммунитета, реакция на изменение давления может проявляться в виде головных болей, неприятных ощущений в области грудной клетки, тяжести в ногах, слабости, могут произойти небольшие изменения в зрении», - пояснил эксперт.

Терапевт рассказал, что особенно ощутят изменения пожилые люди, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, артериальной гипертензией, диабетом.

Врач посоветовал больше спать и двигаться, пить много воды, а также не перерабатывать и минимизировать стресс.

Ранее синоптики анонсировали субтропическое тепло и погоду до +13 градусов в столице на следующей неделе.