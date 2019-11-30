Заполонили город: песцы массово «мигрируют» в Норильск

Улицы Норильска заполонили песцы. Симпатичные зверьки практически переселились в городские мусорки и выпрашивают еду у горожан.

Многочисленные кадры местные жители публикуют в Сети. На них видно, что животные совершенно не боятся человека и не убегают при его виде.

Массовая «миграция» песцов этой зимой вызвана демографическим взрывом, пояснили сотрудники заповедника Таймыра. Как уточняет сайт «Комсомольской правды», такое явление происходит раз в четыре года. Из-за нехватки пищи животным приходится покидать родные края и выходить на улицы большого города.