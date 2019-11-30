Apple изменит политику обозначения спорных границ из-за Крыма

Компания Apple пересмотрит политику обозначения «спорных» границ в своих приложениях. В частности речь идет о принадлежности Крыма в сервисе «Погода». Об этом заявила пресс-секретарь корпорации Труди Мюллер.

По ее словам, в «Погоде» Крым начал отображаться как российская территория в связи с требованиями законодательства РФ.

«Мы рассматриваем международное право, так же как и соответствующее законодательство США и других стран, прежде чем принять решение относительно указаний на наших картах», - цитирует Мюллер Reuters.

Сейчас компания проводит полный анализ обработки спорных границ, после чего могут быть внесены ряд изменений.

Ранее Apple убрала крымские города из программы «Погода» на своих гаджетах. Спустя время населенные пункты вернулись в приложение, однако, по версии компании, не являлись ни Россией, ни Украиной.

Крым стал российским по итогам всенародного референдума, проведенного в марте 2014 года. Тогда большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ.