В Госдуме оценили идею Киева о запрете прямых поставок газа из России

В Госдуме оценили идею украинской партии «Европейская солидарность» внести в парламент проект постановления, который запрещает прямые закупки газа у России.

Председатель комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев считает, что это неверно выбранный метод для улучшения диалога. При этом депутат подчеркнул, что Россия в данном вопросе выступает за конструктивность.

Он думает, что своим заявлением Украина может показывать Евросоюзу, насколько ей тяжело в переговорах с РФ, а также такая позиция служит неким объяснением для населения страны.

«Киеву этой зимой может быть не так просто и поэтому делаются подобные заявления, которые смогут в будущем объяснить сложившиеся проблемы украинцам», - заявил он в разговоре с RT.

Ранее сообщалось, что партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвала отказаться от возобновления прямых закупок российского газа, так как это якобы является угрозой нацбезопасности государства.