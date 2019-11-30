На Красной площади установили новогоднюю елку
Символ Нового года, украшенный сотнями игрушек и гирлянд, расположен около ГУМ, в центре столицы.
© Видео: Агенство "Москва" © Фото: Агенство городских новостей "Москва"
В центре Москвы, на Красной площади, у ГУМ установили новогоднюю елку.
Высота дерева, выполненного из искусственных материалов, составляет более двух десятков метров.
Праздничную ель украсили сотнями игрушек и многометровыми гирляндами. Кадры с Красной площади публикует агентство городских новостей «Москва».
Всего в центре Москвы в этом году установят 330 праздничных елок. 130 них будут расположены на Манеже, где деревья образуют новогодний лес.
А главная елка столицы будет позже установлена на Соборной площади около Кремля.