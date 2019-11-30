На Красной площади установили новогоднюю елку

В центре Москвы, на Красной площади, у ГУМ установили новогоднюю елку.

Высота дерева, выполненного из искусственных материалов, составляет более двух десятков метров.

Праздничную ель украсили сотнями игрушек и многометровыми гирляндами. Кадры с Красной площади публикует агентство городских новостей «Москва».

Всего в центре Москвы в этом году установят 330 праздничных елок. 130 них будут расположены на Манеже, где деревья образуют новогодний лес.

А главная елка столицы будет позже установлена на Соборной площади около Кремля.