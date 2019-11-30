Восемь пострадавших в Доминикане россиян вылетели в Москву

В Москву из Доминиканской Республики вылетели восемь россиян, пострадавших в аварии с туристическим автобусом 26 ноября.

«Восемь человек вылетели сегодня в Россию в 17.15 по местному времени (0.15 мск субботы)», - заявил представитель Anex Tours.

В больницах по-прежнему остаются 19 граждан РФ, пишет РИА Новости.

Накануне стало известно, что трем российским туристам, пострадавшим в ДТП, понадобятся дополнительные операции. Об этом «Звезде» рассказал руководитель отделения посольства РФ на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаил Евдокимов.

В частности, речь идет о жительнице Кемеровской области, у которой серьезно поврежден позвоночник. Еще одной россиянке понадобится операция на челюсти.

Автобус с российскими туристами попал в аварию накануне. В салоне находились 39 россиян. По предварительной версии, в ДТП виноват водитель грузовика, который резко подрезал пассажирский транспорт.