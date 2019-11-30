Семья с тремя детьми погибла в ДТП под Красноярском

Серьезное ДТП произошло в Красноярском крае. На трассе Р-255 «Сибирь» легковой автомобиль Toyota столкнулся с грузовиком MAN. Трагедия произошла утром, около 8.45 по местному времени.

Пятеро человек, находившиеся в легковушке, погибли. Трое из них – дети.

На месте работают полицейские, сотрудники МЧС и криминалисты. Причины аварии выясняются.

Движение на данном участке дороги временно ограничено.