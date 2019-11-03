Мать «девочки-бэтмена» из США поблагодарила россиян за помощь

Американка Кэрол Феннер, мама девочки Луны, больше известной как «девочка-бэтмен» из-за большого родимого пятна на лице, поблагодарила россиян за помощь.

«Друзья, я хочу поблагодарить Вас за помощь и слова поддержки от людей со всей России. Благодаря вашей помощи мы продолжаем операции, которые были успешными и без страданий», - опубликовала Феннер пост на русском языке в своем Instagram.

Мать малышки добавила, что многие неравнодушные россияне желали узнать номер ее банковской карты, но у нее нет возможности открыть ее, так как находится в стране по туристической визе. Поэтому, Феннер создала фонд в поддержку дочери.

«Это помогает нам каждый день», - пишет американка.

В Америке семье не смогли помочь. Врачи говорили о 80 лазерных операциях и почти полмиллиона долларов. В краснодарской клинике предложили провести семь операций с использованием более щадящей терапии, которая обойдется в два раза дешевле.

Мать Луны пообщалась с российским доктором, согласилась доверить ему здоровье дочери и прилетела в Россию. Кубанские врачи уже провели первую операцию.