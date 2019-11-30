Последняя мечта: пациент хосписа увидит новый эпизод «Звездных войн» раньше всех

Корпорация Disney решила исполнить последнюю мечту поклонника киносаги «Звездные войны», пациента хосписа британского графства Хэмпшир. Руководство учреждения обратилось к компании в Twitter с просьбой организовать для мужчины показ девятого эпизода фильма, премьера которого назначена на 20 декабря, пораньше.

Инициативу поддержали сотни человек, в том числе и актеры, исполнители ролей Люка Скайуокера, магистра Йоды и Оби-Ван Кеноби.

«Вы можете помочь нам? У нас есть пациент - огромный поклонник "Звездных войн". К сожалению, время не на его стороне. Его последнее желание - увидеть финал саги вместе с сыном», - написали в учреждении.

На днях пациент и его сын увидят финал многосерийной саги, первая часть которой вышла еще 42 года назад.