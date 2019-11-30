Мать «девочки-бэтмена» показала дочь после операции
Американка Кэрол Феннер, мама восьмимесячной девочки Луны с большим родимым пятном на лице, показала всему миру результат работы российского врача-онколога из Краснодара.
Феннер опубликовала в соцсети несколько фотографий и небольшое видео. Лоб малышки розовый. Невус, так называется это новообразование на коже, стал меньше. Операция прошла под местной анестезией и больших неудобств малышке не принесла.
Теперь девочка летит домой, во Флориду на Рождество. А потом вернется на Кубань, где врачи проведут от 6 до 8 сеансов фотодинамической терапии с применением лазера, чтобы убрать пятно полностью.
На родине девочке предлагали 80 операций, стоимость которых оценивалась почти в полмиллиона долларов. Такое новообразование обычно перерождается в рак, поэтому речь идет о спасении жизни девочки.