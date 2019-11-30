Установлена личность террориста, устроившего резню в Лондоне

Британская полиция назвала имя подозреваемого в совершении теракта на Лондонском мосту, сообщает телеканал Sky News.

Застреленного правоохранителями человека звали Усман Хан. Полицейские выяснили, что он был ранее осужден за связи с исламскими террористами, а недавно вышел из тюрьмы. По предварительным данным, подозреваемый до сих пор носил электронный браслет.

Напавший на прохожих человек был гостем на конференции Кембриджского университета по реабилитации заключенных.

Узнав о том, что у подозреваемого было преступное прошлое, премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что он давно выступал против досрочного освобождения из тюрем.

«Присутствие полиции на улицах города будет усилено. Кроме того, мы размещаем 20 тысяч полицейских на улицах по всей стране», - подчеркнул Джонсон.

В пятницу, 29 ноября, на Лондонском мосту неизвестный напал с ножом на прохожих, ранив несколько человек. Полиция ликвидировала нападавшего. Двое из пяти пострадавших скончались.