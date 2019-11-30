Мадуро мобилизовал армию Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что власти Колумбии и США готовят несколько очередных провокаций на границе с республикой и приказал мобилизовать армию.

По его словам, провокационные действия на колумбийско-венесуэльской границе призваны отвлечь внимание от протестов в стране, пишет РИА Новости.

«У меня есть информация о том, что власти Колумбии совместно с Южным командованием армии США задумали очередную провокацию на границе Венесуэлы и Колумбии. Всему персоналу боливарианских ВС необходимо принять боевую готовность», - заявил он на встрече с работниками транспортной отрасли.

В январе в Венесуэле стала обостряться ситуация. На фоне протестов лидер оппозиции и председатель парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя новым президентом. Он получил поддержку США, Мексики и других стран.

После этого Мадуро разорвал дипотношения с Вашингтоном, обвинив американские власти в попытке организовать в Венесуэле государственный переворот. Николаса Мадуро поддержали Россия, Боливия, Белоруссия, Иран, Китай и другие.