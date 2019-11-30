Глава ДНР прокомментировал закон о госгранице

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин попросил не искать тайных смыслов в законе о госгранице, который устанавливает границы ДНР в пределах Донецкой области. По словам Пушилина, закон, который принял парламент ДНР, это просто планомерная законотворческая деятельность.

«До этого момента вопрос о границе был урегулирован указом главы. Сейчас же появились определенные пробелы в работе таможенной, пограничной службы. Поэтому для того, чтобы все было урегулировано на уровне подзаконных актов, потребовался закон», - сказал Пушилин.

Глава ДНР попросил не воспринимать принятый закон, как новый, так как согласно Конституции республики, территория ДНР определяется всей территорией бывшей Донецкой области, что было закреплено с 2014 года.

Пушилин также отметил, что данный закон не противоречит Минским соглашениям: он логичен, понятен, и он нужен для внутреннего пользования самопровозглашенной республики.

Парламент самопровозглашенной ДНР принял закон о государственной границе. Он устанавливает границы ДНР в пределах Донецкой области.