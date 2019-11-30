Первый фестиваль юнармейской лиги КВН прошел в Москве

В Центральном академическом театре Российской Армии за звание лучших юмористов среди юнармейского движения боролись 23 команды со всей России.

В состав жюри фестиваля вошли уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, известные КВНщики - Михаил Галустян и Дмитрий Кожома, актер театра и кино Камиль Ларин, общественный деятель Антон Цветков, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, заместитель начальника ЦСКА Светлана Ишмуратова.

«Директором» юнармейской школы КВН выступил редактор Высшей лиги прошлого, телеведущий и сценарист Михаил Марфин.

«Сегодня в КВН играют все силовые структуры и ведомства, военные довузовские образовательные учреждения и я рад, что движение "Юнармия" стало частью большой и дружной семьи КВН. Наш первый фестиваль объединил сотни веселых и творческих юнармейцев со всей России», - сказал заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов.

Победителем турнира стала команда из Волгограда «Сборная моделей». Об этом объявил лично Андрей Картаполов со сцены и вручил кубок. Теперь волгоградские КВНщицы автоматически проходят в финал юнармейской лиги без участия в отборочных играх. Финальные игры пройдут в мае 2020 года.

Кроме главной награды были вручены призы лучшим в 22 номинациях, среди которых: лучшая актриса и актер, лучшая шутка, самый зажигательный танец, самая колоритная команда и другие.

Решение о создании юнармейской лиги было принято организационным комитетом юмористического проекта юнармейской Лиги КВН в декабре 2018 года на итоговом заседании движения «Юнармия».

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке президента РФ. Сейчас в его рядах почти 600 тысяч участников. Основной задачей движения является воспитание подрастающего поколения на принципах патриотизма, уважения к истории и любви к Отечеству.