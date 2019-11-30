Жириновский назвал вывод советских войск из Восточной Европы ошибкой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал намерение властей района Прага-Ржеполье установить памятник власовцам в столице Чехии. Он отметил, что не нужно было выводить войска из Восточной Европы.

«Ошибка нашей страны - вывод войск из Восточной Европы. Там в присутствии русской армии боялись бы даже говорить про подлецов вроде Власова», - отметил он.

Жириновский назвал намерение чехов установить этот монумент «отвратительным».

«Чехи намерены сносить памятники русским героям Великой Отечественной и ставить монументы таким предателям, как Власов. Это отвратительно», - написал политик в Twitter.

Российское посольство в Чехии заявило, что в случае установки памятника власовцам действия Праги будут расцениваться как нарушение обязательств по Конвенции о преступлениях против человечества.

При этом сам чешский президент Милош Земан выступил против появления в столице такого монумента. По его словам, власовцы были предателями. Напомним, совершение власовцами преступлений наравне с фашистами после победы над гитлеровской коалицией признал Международный трибунал в Нюрнберге. Власов был назван изменником родины в СССР и казнен.