Экс-президента Киргизии Атамбаева впервые доставили в суд

В Первомайский районный суд Бишкека доставили бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева на слушания по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

«Атамбаев доставлен на судебное заседание принудительно», - рассказал адвокат экс-президента Киргизии.

По его словам, на судебном заседании Атамбаев отказался отвечать на вопросы в знак протеста против произвола суда, прокуратуры и следствия.

Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по делу об освобождении из мест заключения в 2013 году Азиза Батукаева, которого признали смертельно больным. Криминальный авторитет тут же покинул Киргизию.

На предварительных слушаниях по делу Батукаева Атамбаев не присутствовал и отказался выходить из камеры госкомитета нацбезопасности.

Экс-президент Киргизии был задержан 8 августа в своей резиденции в ходе спецоперации, которая продолжалась почти сутки, в результате чего пострадали более сотни человек и погиб один сотрудник спецназа.

Алмазбек Атамбаев считает противозаконным сам факт задержания, а также заявляет, что все обвинения в его адрес носят политический характер. Сразу после передачи власти своему преемнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 по итогам президентских выборов Атамбаев был лишен статуса экс-президента. Его обвинили в совершении особо тяжких преступлений.