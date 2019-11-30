Стыдно признаться: Пугачева раскрыла правду об отношении к поклонникам

Певица Алла Пугачева заявила, что ей стыдно признаться, но она не скучает по той энергии, которую когда-то ей давали на концертах зрители и поклонники. Однако Алла Борисовна пояснила, что несмотря на это, она дорожит любовью зрителей.

По словам Пугачевой, которые прозвучали в эфире Первого канала, при всей ее любви к зрителю и концертам, и новым песням, которые написали для нее композиторы, она заплатила за это очень дорогой ценой.

«У меня никогда не было нормальной семьи - я вообще не понимала, что это такое. У меня не было возможности жить той жизнью, которая мне представлялась в мечтах», - посетовала Пугачева.

Певица подчеркнула, что теперь у нее сложилась прекрасная семья, поэтому у нее нет времени скучать по сцене. Выступая на концерте в Минске, 70-летняя Пугачева заявила, что вернется на сцену в 80 лет.