Королевский бэби-бум: СМИ сообщают об интересном положении Кейт и Меган

Британская пресса взрывается сообщениями о сразу двух беременностях в королевской семье.

Сначала портал Express написал, что герцогиня Сассекская Меган Маркл, по всей видимости, ждет второго ребенка. Издание уверено, что принц Гарри с супругой объявят об этом в начале следующего года.

Кроме того, инсайдеры утверждают, что бывшая американская актриса намерена рожать своего второго ребенка в Лос-Анджелесе.

«Во время первой беременности она чувствовала себя одинокой и изолированной в Великобритании», – рассказал источник.

В прошлый раз Маркл не радовало негативное внимание со стороны британской общественности и прессы. Также она уже говорила друзьям, что это «точно будет в Лос-Анджелесе, где она родилась и выросла», сообщает журнал OK!.

После этих новостей, британские журналисты заметили, что Кейт Миддлтон отказалась лететь с мужем в очередной тур в связи с плохим самочувствием. По предварительным данным, у нее токсикоз, так как герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка. Инсайдер сообщил Express, что Миддлтон вынуждена отменять свои появления на публике и уже отметила встречу Рождества с бабушкой принца Уильяма, Елизаветой II.

Теперь общественность и СМИ ожидают официальных заявлений от королевской семьи.