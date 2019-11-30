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Агрессивные стаи собак нападают на детей под Новосибирском

Василиса Морозова
Максим Шевченко
03:16 30.11.2019
Чиновники уверяют, что от бездомных животных район зачищают регулярно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Стаи собак держат в страхе жителей нескольких населенных пунктов в Новосибирской области. Сразу два случая нападения на детей произошли только за последние сутки. Родители уже боятся отпускать их из дома без сопровождения.

На кадрах, снятых в небольшом сибирском городке Барабинске, стая собак преследует двух девочек. Спасаясь от разъяренных бездомных животных, они едва успевают укрыться в здании музыкальной школы.

Юному жителю Новосибирска Назару Бардадынову повезло меньше. Вышел из дома, но до школы не добежал. Сразу две собаки атаковали мальчика на узкой тропинке.

«Одна схватила за ногу. Укусила. Вторая пыталась укусить за руку. Я успел убрать руку, ну и она не успела укусить. Я потом их пытался отогнать – и они убежали», - рассказал мальчик.

По словам мамы Назара, с каждым днем, в их округе все больше бездомных и злых собак. Они появляются и у школ, и у детских садов, нападают целой сворой. 

«Мы вызывали, группа отлова у нас была. Раза три, наверное. И в этот раз укусила сына, мы вызвали, а они сказали – не знаем, когда приедем. Ну, в итоге они приехали. Через три часа», - сказала мать Назара Дарья.

В итоге в тот день поймали только одну бродячую собаку. Чиновники уверяют, что от бездомных животных район зачищают регулярно. Вот только работа специалистов пользы не приносит никакой. По улицам свободно гуляют дворняги.

Мама искусанного дворнягами Назара, тем временем, готовится обращение в прокуратуру. Другие родители просто перестали отпускать детей одних на улицу.

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