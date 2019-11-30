Потерявший руки при взрыве на «Доме-2» добился пожизненной компенсации

Тверской суд Москвы вынес вердикт о компенсации лишившемуся рук при взрыве на площадке телепроекта «Дом-2» Владимиру Шахову. Мужчина добился пожизненных выплат от работодателя.

Как сообщает «360», суд постановил выплатить Шахову единовременную компенсацию в размере 150 тысяч рублей, еще 500 тысяч за последние три года, а также обеспечить ежемесячные выплаты до конца жизни.

В январе 2012 года на съемочной площадке телепроекта 23-летний Шахов, работавший осветителем, лишился обеих рук после мощного взрыва. В этот момент он находился в бытовке, где на шкафу нашел флягу, которую кто-то принес из леса. Он попытался ее открыть и произошел взрыв.

По словам Шахова, в начале он даже и не думал о том, чтобы обратиться в суд, поскольку надо было осознать то, что произошло. Он лишился правой руки по локоть, а левой до середины предплечья. Кроме того, ему вынесло все передние зубы.

Как рассказал адвокат Дмитрий Маргулис, главной проблемой было то, что Владимир был оформлен на работу с нарушениями, без трудовой и документов. Он просто получал деньги, поэтому суд долго не мог установить факт трудовых отношений.

В настоящее время Шахов живет на пенсию по инвалидности, которая составляет 21 тысячу рублей. Он женат и воспитывает полуторагодовалую дочь.