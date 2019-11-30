Пугачева объяснила отсутствие своих новых песен на радио

Алла Пугачева перед выходом на экраны своего фильма-концерта «Тот самый концерт», который скоро будет идти в кинотеатрах Москвы и Санкт-Петербурга, побывала в студии Первого канала. Отвечая на вопрос, почему ее новые песни не звучат в эфире радиостанций, певица пояснила, что они - просто не формат.

«Я даже не обращаюсь на радио, чтобы эти песни были. Мне, конечно, уже тоже говорят, что диск надо выпустить. Может быть, вместе с диском, видеодиском. Наверное, надо, тоже как бы на память о том самом концерте. Но на радио... Я их подбирала не для радио и не для телевидения. Я их подбирала для того, чтобы душа отзывалась на них - и моя, и зрителей», - прокомментировала Алла Борисовна.

По словам певицы, после того, как она дала юбилейный концерт на 70-летие, у нее появилась мотивация устроить еще один, через десять лет. Это, замечает Алла Борисовна, дает ей силы, чтобы жить дальше, следить за здоровьем, и в свои 80 она обещает дать концерт уже только из старых и любимых песен. Которые, если она не сможет спеть их сама, за нее споет весь зал.