Опубликованы кадры места, где, вероятно, было спрятано тело ребенка в Екатеринбурге

Изуродованное тело 9-летнего мальчика было найдено в Екатеринбурге у озера в одном из лесопарков Чкаловского района на юго-западе города. Предположительные кадры места трагедии появились в распоряжении «Звезды».

Ранее сообщалось, что следователи проверили квартиру в одном из домов, где семья убитого снимала квартиру и, предположительно, был убит ребенок.

Тело мальчика сотрудники правоохранительных органов обнаружили 28 ноября. Задержанная мать ребенка, гражданка Белоруссии, а также отец мальчика, по предварительным данным, издевались над ним. По данным местного СМИ, смерть ребенка наступила в результате асфиксии из-за кляпа во рту.