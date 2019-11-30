В Британии задержано судно с россиянами на борту

Посольство РФ в Британии сообщило, что судно Jireh российским экипажем было задержано в порту Портленда. Моряки остаются на борту до выяснения обстоятельств.

Дипломаты отметили, что у британских властей нет претензий к экипажу, а судно под флагом Нигерии было задержано 26 ноября из-за проблем с документацией.

«Насколько мы понимаем, претензий к российским морякам у британской стороны нет. Задержание судна связано с отсутствием или ненадлежащим оформлением документации. До настоящего времени обращений со стороны экипажа судна или родственников членов экипажа в адрес посольства России в Лондоне не поступало», - заявили в диппредставительстве.

Отмечается, что судно, следовавшее из Норвегии в Сенегал, отбуксировали в порт Портленда после возникших проблем с энергоснабжением. Ему предписали оставаться в порту, пока не будет достигнуто соответствие требованиям.

На Jireh находится девять человек. По словам инспектора Международной организации транспортных рабочих (ITF) Ольги Ананьиной, все они являются крымчанами.

Как пишет ТАСС, владельцы Jireh - нигерийская компания - не предпринимают никаких действия для выплаты зарплат морякам и обеспечения судна питьевой водой и продовольствием. Поэтому местные благотворительные организации начали помогать российскому экипажу.