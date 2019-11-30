Как номер в отеле: Киркоров показал вагон, в котором гастролирует
В личном вагоне певца стоит большая кровать, телевизор, а особую роскошь ванной комнате придают позолоченные краны душа и раковины.
© Видео: fkirkorov, Instagram © Фото: fkirkorov, Instagram
Филипп Киркоров показал интерьер вагона, в котором гастролирует. Личный вагон певца больше похож на номер в отеле: в спальне стоит широкая кровать с телевизором, а в туалете душ и раковина с позолоченным краном.
Он опубликовал в своем Instagram шутливое видео с продюсером Борисом Рубиновским, на кадры которого попал интерьер вагона. Его убранство уже оценили поклонники Киркорова.
Певец завершил гастроли «Цвет настроения» в Ижевске и, как он написал, «вагончик тронулся, перон остался», следующая остановка – Набережные Челны.