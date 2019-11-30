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Посадка «вслепую»: в аэропорту Челябинска испытали новый радиолокатор

Евгений Аксенов
02:13 30.11.2019
Приемосдаточные испытания радиолокатора АОРЛ-1АС прошли в аэропорту Челябинска в рамках модернизации в преддверии саммита ШОС и БРИКС.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На мониторах диспетчера летающая лаборатория обозначена едва заметным значком. Но у диспетчера Игоря Свинцова есть самая полная информация по этому самолету - не только его тип, скорость, высота, но и даже, сколько топлива осталось в его баках. Добавилось два десятка новых параметров.

Участники тестовых облетов следят за тем, чтобы и воздушное судно, идущее на Баландино, четко видело и слышало новую радиолокационную систему. Она позволит самолетам в плохую погоду приземляться здесь «вслепую», исключительно по приборам. Сейчас Челябинск принимает гостей только при хороших метеоусловиях. Диспетчер первого - наивысшего - класса готов уступить свое место умной системе.

«Новый локатор сейчас поставят, разрешающая способность будет лучше. Также увеличится, сколько у тебя бортов на связи будет, дальность полета и картинка будет лучше», - объясняет диспетчер аэропорта Баландино Игорь Свинцов.

Радиолокационную систему будут тестировать еще несколько дней, после чего новый локатор заменит своего предшественника. Старая РЛС находится здесь же, новичок перерос ее почти вдвое. Но главное - произошел качественный рывок. Челябинский радиозавод, создавший в свое время систему посадки для космического корабля «Буран», сделал свой новый локатор более мощным – он «видит» дальше действующего на 10 километров. Его начинка собрана на принципиально новой технологии. И к тому же хорошо защищена от возможных сбоев.   

«Надежность заключается в непрерывности передачи радиолокационной информации для нужд воздушного движения. Что бы ни произошло, локатор будет выполнять свою функцию и контролировать воздушную обстановку», - пояснил ведущий инженер группы технической эксплуатации аэродромного радиолокатора Александр Филонец.

Во многом благодаря новой системе после полной реконструкции Баландино может стать в один ряд с такими аэропортами как Пулково, Шереметьево и Домодедово. Все они имеют право принимать воздушные суда в любое время года при любой погоде. Новый статус придется очень кстати уже в 2020 году - Челябинск наравне с Санкт-Петербургом будет принимать международные саммиты ШОС и БРИКС. На Южный Урал сьедутся гости из более чем десяти стран мира. Интервал посадки самолетов будет не больше двух минут.      

«Если будут приезжать серьезного уровня делегации - мы прекрасно понимаем, что мы должны обеспечить соответствующую безопасность. Фактически при любых погодных условиях самолеты могут садится, а аэропорт - принимать эти самолеты. Максимальная степень безопасности», - говорит генеральный директор АО «ЧРЗ» Полет ХК «Росэлектроника» Александр Нестеров.    

В Баландино уже готовятся к резкому росту пассажиропотока. Накануне здесь открыли новый терминал, а к лету следующего года в аэропорту оборудуют дополнительную стоянку на 30 самолетов.

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