Уникальные письма принцессы Дианы опубликовали СМИ

Неопубликованные рукописные письма принцессы Уэльской, в которых она рассказывает о подготовке к Рождеству королевской семьи выставлены на аукцион, сообщает Mirror.

Уникальная находка датируется 1990 годом и адресована Айви Вудворд, с которой принцесса Диана познакомилась в госпитале. В медучреждение она приезжала навещать принца Чарльза, который оказался там после перелома руки во время игры в поло.

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Вудворд же навещала своего сына, который находился в коме после страшной аварии на мотоцикле.

В письмах принцесса рассказывает своей собеседнице о подробной подготовке к Рождеству вместе с сыновьями - принцем Уильямом и принцем Гарри, которые очень ждут праздника и повсюду ищут подарки. В тоже время она выражает сочувствие Вудворд из-за трагедии, связанной с ее сыном.

«Дорогая Айви, я много думала о тебе и Джоне [сыне Айви] в канун Рождества и грустила о том, как обошлась с тобой жизнь», - говорится в письме.

По предварительной информации, письма принцессы Дианы будут проданы за 3000 фунтов стерлингов.