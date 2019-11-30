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Сирийский путешественник едет в Москву, чтобы подарить Путину коня

Ирина Егорова
19:40 30.11.2019
Лошадь для сирийцев - символ победы. Подарок означает благодарность России за помощь во время войны.
© Видео: ksk_uzden, Instagram © Фото: ksk_uzden, instagram

Известный сирийский путешественник Аднан Аззам верхом на коне держит путь в Москву. Он хочет отблагодарить президента России Владимира Путина за поддержку Сирии во время войны и подарить ему арабского скакуна. Ведь лошадь для сирийцев - это символ победы.

В апреле 2019 года сириец отправился из Дамаска через Багдад и Тегеран - по тем странам, которые оказали поддержку Сирии во время войны. Посетил Дагестан и Чечню и 30 ноября прибыл в Ростов-на-Дону. Всадник находится в пути уже семь месяцев и преодолел шесть тысяч километров. По его словам, во время путешествия он сталкивается со многими трудностями: жара, холод, языковой барьер, поиск ночлега.

«Когда я проезжал Иран, там было очень жарко - столбик термометра достигал 55 градусов... В России сейчас довольно холодно», - цитирует его РИА Новости.

Житель Сирии «делает все возможное, чтобы добраться до Москвы», далее будет Воронеж, а в Москве всадник планирует быть к 15 января 2020 года.

«Главная цель - от имени сирийцев поблагодарить народ, который стоял рядом с нами во время войны и подарить президенту Путину самый ценный для нас подарок - арабского коня», - сказал Аззам.

Во время путешествия Аззам снимает документальный фильм, которым он намерен заняться после возвращения из Москвы.

Само «Путешествие Сирии по миру» было задумано еще в 2017 году и ставит своей целью показать единство государств в борьбе с терроризмом, поблагодарить тех, кто помог в борьбе с врагом. Аззам - опытный путешественник, верхом на лошади он уже совершил три исторические поездки.

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