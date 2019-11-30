Трактор протаранил 6 припаркованных машин в Москве

В субботу, 30 ноября, во дворе дома №10 Нагатинской набережной трактор разбил ковшом шесть припаркованных машин. Кадры последствий необычного происшествия были опубликованы в Сети.

На видео хорошо просматривается, как водитель уборочной техники начинает задевать ковшом стоящие во дворе машины и даже не пытается свернуть в другую стороны, чтобы избежать дальнейшего повреждения транспортных средств.

Информация о пострадавших пока не поступала, уточнили «Звезде» в ГИБДД Москвы.