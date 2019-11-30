МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице
В МЧС предупредили москвичей об ухудшении погоды и образовании на дорогах гололедицы.
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, 30 ноября с 21:00 до 10:00 1 декабря местами в Москве ожидается небольшой снег, усиление ветра до 15 м/с, гололедица, на отдельных участках дорог сильная», - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве.
Гололедицу спровоцировал атлантический циклон, который принес плюсовые температуры воздуха. 29 ноября в столице шел дождь. На данный момент в Москве +2 градуса.
Ранее скользкие дороги на выходных прогнозировала специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями в ведомстве рекомендовали парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.