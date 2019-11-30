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Диетолог рассказала, кому нельзя есть красную икру

Александра Арсентьева
18:30 30.11.2019
Икра лососевых содержит большое количество соли и холестерина, она особенно вредна для людей с гипертонией.
Диетолог рассказала, кому нельзя есть красную икру
© Фото: Anatoly Prososov, Russian Look, Globallookpress

Красная икра для многих россиян считается традиционным лакомством на новогоднем столе. Этот продукт насыщен витаминами, микро- и макроэлементами. Кроме того, в икре содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, в том числе омега-3, которые поднимают иммунитет.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, икра лососевых содержит большое количество соли и холестерина. Эти компоненты особенно вредны тем, кто страдает гипертонией или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Зачастую, если человек попадает в больницу, его близкие приносят ему красную икру для укрепления здоровья, поддержания сил. Надо помнить, что если это отделение кардиологии, то вначале надо посоветоваться с врачом - не навредит ли такой гостинец», - рассказала Соломатина «Вечерней Москве».

Как рассказала диетолог, раньше для увеличения срока хранения в икру добавляли уротропин. В настоящее время этот препарат запрещен, однако гарантировать, что недобросовестный производитель не добавил его в консервы, нельзя. Врач порекомендовала приобретать продукцию известных производителей. Соломатина добавила, что сегодня в качестве консерванта используют бензоат натрия Е211. Несмотря на проведенные исследования, вопрос о степени его вреда пока остается неизученным. Существует мнение, что данная добавка оказывает негативное влияние на людей, которые страдают астмой и дерматитом. Кроме того, она может вызвать аллергию.

При покупке икры нужно проверить дату срока годности, выбитую на банке. По словам Соломатиной, больше доверия продукт вызывает, если цифры на металле выдавлены.

Диетолог объяснила, что качественная икра представляет плотную жирноватую массу, которая состоит из отдельных зерен, которые при раскусывании лопаются. Оболочка икринок не должна напоминать сухую тонкую пленку. Также икра не должна быть вязкой, состоять из поврежденных зерен.

Даже если финансовое положение позволяет покупать красную икру ежедневно, есть ее каждый день врач не рекомендует. Передозировка витаминами вполне реальна. Также Соломатина предостерегла от употребления икры ложками.

«Намажьте на кусочек зернового хлеба чайную ложку икры и съешьте, этого достаточно! В новогоднюю ночь в виде исключения можно позволить себе до трех чайных ложек, больше потреблять не стоит», - отметила она.

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