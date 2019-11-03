Автомобиль, на котором скрылись убийцы Эльджаркиева, перепутали
Владелец заявил, что транспортное средство стоит на том же месте, где он его и оставил, сигнализация не срабатывала.
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На юго-западе Москвы был обнаружен автомобиль, на котором, предположительно, скрылись подозреваемые в убийстве главы центра «Э» Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.
Его владелец, бизнесмен Александр Пьянков, заявил сотрудникам правоохранительных органов, что машины перепутали.
Он не обнаружил следов того, что в ней кто-то находился, и стоит автомобиль на том же месте, где и был припаркован изначально.
На данный момент правоохранители начали проверку по факту использования преступниками номеров-двойников.
Трагедия произошла вечером, 2 ноября. Ранее сообщалось, что в столице объявлен план «Перехват».