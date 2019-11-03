Автомобиль, на котором скрылись убийцы Эльджаркиева, перепутали

На юго-западе Москвы был обнаружен автомобиль, на котором, предположительно, скрылись подозреваемые в убийстве главы центра «Э» Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

Его владелец, бизнесмен Александр Пьянков, заявил сотрудникам правоохранительных органов, что машины перепутали.

Он не обнаружил следов того, что в ней кто-то находился, и стоит автомобиль на том же месте, где и был припаркован изначально.

На данный момент правоохранители начали проверку по факту использования преступниками номеров-двойников.

Трагедия произошла вечером, 2 ноября. Ранее сообщалось, что в столице объявлен план «Перехват».