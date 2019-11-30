Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пять причин: названы ошибки водителей, из-за которых вылетают шипы из шин

Александра Арсентьева
18:06 30.11.2019
Как рассказали автоэксперты, если на покрышке осталось 40% шипов, то использовать ее не рекомендуется.
Пять причин: названы ошибки водителей, из-за которых вылетают шипы из шин
© Фото: Karli Saul, SCANPIX, Globallookpress

На зиму водители «переобувают» свои автомобили в шипованные шины. Те неопытные водители, которые приобрели такую резину впервые, рискуют потерять ее всего за один сезон. Чтобы этого не произошло, автоэксперты напомнят об ошибках вождения, которые в значительной степени уменьшают срок жизни шипованным покрышкам.

По словам специалистов, данная резина предназначена только для эксплуатации с шипами и, если они повылетали, то ездить на ней становится опасно - заметно ухудшается сцепление с дорогой и значительно увеличивается тормозной путь. Если на покрышке осталось 40% шипов от первоначального количества, то использовать ее не рекомендуется, сообщают эксперты «АвтоВзгляда».

Пробуксовка

Такие шины прежде всего портятся от сильной пробуксовки при старте и разгоне на льду или асфальте. Специалисты отмечают, что во время торможения шансов потерять их гораздо меньше, чем при проскальзывании колес во время ускорения. Впрочем, любого скольжения лучше избегать.

В данном случае самым опасным является старт с места c интенсивной пробуксовкой на голом асфальте, поэтому разгоняться на шипованной резине лучше без перегазовок.

Парковка на асфальте

Чем больше водитель крутит руль, стоя на месте, тем больше он рискует оставить на асфальте шипов. Поэтому при парковке лучше всего орудовать штурвалом исключительно во время движения.

Нарушение давления

В зимних шинах давление всегда должно быть в норме, потому что в обратном случае довольно высок риск выпадения шипов. Ведь эти металлические элементы предназначены для эксплуатации при определенной жесткости покрышек, ее обеспечивает только заданный производителем регламент.

Нарушенная балансировка

При неправильной балансировке колесам обеспечивается неравномерное пятно контакта с дорогой. Из-за этого на некоторую часть шипов приходится усиленная нагрузка, от этого они деформируются и отсоединяются. Чем сильнее нарушена балансировка и выше скорость, тем хуже для резины.

Перегрев

Использование в теплый сезон зимней резины не предвещает ничего хорошего, а если автомобилист придерживается азартной манеры езды, то долго шипы на покрышке точно не продержатся. Ведь состав таких шин никак не рассчитан на высокие температуры и шипы в таких экстремальных условиях там долго не задерживаются.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата30.11.2019, 16:02
В МИД объяснили, почему самолет с чешской делегацией не пустили в Казань
Дата30.11.2019, 05:00
«Тигры» идут по новому маршруту: видео патрулирования военной полиции РФ в Сирии
Дата28.11.2019, 15:26
«Лобби выдавливает Россию из спорта»: МИД России оценил претензии WADA
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата30.11.2019, 02:13
Посадка «вслепую»: в аэропорту Челябинска испытали новый радиолокатор
Дата29.11.2019, 16:44
Путин призвал беречь правду о Великой Отечественной войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:45 В стране и мире
Видео
Трактор протаранил 6 припаркованных машин в Москве
18:37 В стране и мире
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре и гололедице
18:35 Армия
Видео
Дом «Юнармии» открылся на базе Быковской школы в Подольске
18:30 В стране и мире
Диетолог рассказала, кому нельзя есть красную икру
18:14 В стране и мире
Видео
Стая бродячих собак напала на ребенка в Мурманской области
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В Перми пьяный водитель протаранил машину ГИБДД и скрылся: видео
Видео
В Сети публикуют видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Видео
МиГ-31 перехватывает «нарушителя» границы в облаках: видео
«В СССР секса не было». Но и это еще не все
Стая волков терроризирует жителей Екатеринбурга
Королевский бэби-бум: СМИ сообщают об интересном положении Кейт и Меган
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.