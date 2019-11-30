Пять причин: названы ошибки водителей, из-за которых вылетают шипы из шин

На зиму водители «переобувают» свои автомобили в шипованные шины. Те неопытные водители, которые приобрели такую резину впервые, рискуют потерять ее всего за один сезон. Чтобы этого не произошло, автоэксперты напомнят об ошибках вождения, которые в значительной степени уменьшают срок жизни шипованным покрышкам.

По словам специалистов, данная резина предназначена только для эксплуатации с шипами и, если они повылетали, то ездить на ней становится опасно - заметно ухудшается сцепление с дорогой и значительно увеличивается тормозной путь. Если на покрышке осталось 40% шипов от первоначального количества, то использовать ее не рекомендуется, сообщают эксперты «АвтоВзгляда».

Пробуксовка

Такие шины прежде всего портятся от сильной пробуксовки при старте и разгоне на льду или асфальте. Специалисты отмечают, что во время торможения шансов потерять их гораздо меньше, чем при проскальзывании колес во время ускорения. Впрочем, любого скольжения лучше избегать.

В данном случае самым опасным является старт с места c интенсивной пробуксовкой на голом асфальте, поэтому разгоняться на шипованной резине лучше без перегазовок.

Парковка на асфальте

Чем больше водитель крутит руль, стоя на месте, тем больше он рискует оставить на асфальте шипов. Поэтому при парковке лучше всего орудовать штурвалом исключительно во время движения.

Нарушение давления

В зимних шинах давление всегда должно быть в норме, потому что в обратном случае довольно высок риск выпадения шипов. Ведь эти металлические элементы предназначены для эксплуатации при определенной жесткости покрышек, ее обеспечивает только заданный производителем регламент.

Нарушенная балансировка

При неправильной балансировке колесам обеспечивается неравномерное пятно контакта с дорогой. Из-за этого на некоторую часть шипов приходится усиленная нагрузка, от этого они деформируются и отсоединяются. Чем сильнее нарушена балансировка и выше скорость, тем хуже для резины.

Перегрев

Использование в теплый сезон зимней резины не предвещает ничего хорошего, а если автомобилист придерживается азартной манеры езды, то долго шипы на покрышке точно не продержатся. Ведь состав таких шин никак не рассчитан на высокие температуры и шипы в таких экстремальных условиях там долго не задерживаются.