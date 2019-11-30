Названа дата запуска «Турецкого потока»

Открытие газопровода «Турецкий поток» запланировано на 8 января 2020 года в Стамбуле, заявил глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган во время запуска газопровода TANAP в городе Эдирне.

«Мы дадим старт еще одному газопроводу 8 января в Стамбуле», - цитирует NTV турецкого лидера.

Ранее в «Газпроме» рассказали, что в настоящее время завершаются пусконаладочные работы перед вводом трубы в эксплуатацию.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин даст старт газопроводу вместе с Эрдоганом.