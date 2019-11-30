В Перми пьяный водитель протаранил машину ГИБДД и скрылся: видео

В Перми 30 ноября задержали пьяного водителя, который пытался скрыться от сотрудников ГИБДД. На кадрах видно, как одна полицейская машина перегородила улицу, а вторая закрыла въезд сзади, таким образом оцепив белый внедорожник Toyota Land Cruiser. Проигнорировав просьбу полицейских об остановке транспортного средства, водитель резко сдал назад, протаранив служебную машину и объехав другую, и скрылся с места задержания, чуть не сбив полицейского. В итоге сотрудникам ГИБДД пришлось применить табельное оружие и открыть огонь по колесам иномарки.

Инцидент произошел около полуночи 30 ноября в Мотовилихинском районе возле ЖК «Грибоедовский».

«Инспекторами ГИБДД был замечен автомобиль Toyota, водитель которого, по имевшейся информации, находился в состоянии опьянения. Законное требование полицейских об остановке транспортного средства он проигнорировал. Госавтоинспекторы организовали преследование с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами», - передает слова собственного источника в местной полиции 59.RU.

В итоге полицейские задержали 36-летнего нарушителя, который управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. В отношении лихача возбудили несколько административных дел. Ему грозят лишение водительских прав и штрафы.