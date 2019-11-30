Историка Соколова доставили из Санкт-Петербурга в Москву

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов доставлен в Москву. После ареста он находился в СИЗО «Кресты».

«Соколов доставлен в Москву для проведения комплексной психолого-психиатрической экспертизы», - сказал адвокат историка Александр Почуев журналистам.

По словам юриста, экспертизу проведут в одном из специализированных учреждений федерального уровня. Каком именно - Почуев уточнять не стал.

«Физическое состояние историка удовлетворительное, он находится в состоянии глубокого смятения и раскаяния, активно содействует следствию», - добавил адвокат.

Почуев также подчеркнул, что экспертиза продлится до следующего года.

Уголовное дело в отношении Соколова ранее было передано в центральный аппарат СК РФ.

По версии следствия, доцент СПбГУ 7 ноября застрелил 24-летнюю аспирантку этого же вуза Анастасию Ещенко. Спустя два дня его достали из реки Мойки с фрагментами тела девушки в рюкзаке.

Анастасия Ещенко была похоронена 16 ноября на родине - в станице Старовеличковской.

Олег Соколов во время перерыва между следственными действиями в его квартире пытался покончить с собой, но ему успели помешать.