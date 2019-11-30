На МЦД-2 налаживают стабильную работу турникетов

На МЦД-2 «Курско-Рижский» начали проверять программное обеспечение для управления турникетами, валидаторами и билетопечатающими автоматами. Наладка обеспечит их стабильную работу.

Валидаторы временно отключены - станции МЦД до 8 декабря работают в режиме открытых турникетов. Сейчас пассажиры оплачивают только пересадку в метро по действующим тарифам Московского метро.

Дополнительная корректировка ПО понадобилась, чтобы повысить стабильность работы оборудования на некоторых станциях МЦД. Перепрограммирование турникетов и валидаторов необходимо, чтобы наладить их правильную работу с тарифной системой МЦД и обеспечить нормальную работу даже при постоянно растущем пассажиропотоке.

На МЦД-1 и МЦД-2 нужно проверить и наладить свыше 5 тысяч устройств. Тестирование проводится как на действующей инфраструктуре, так и на специальных технических стендах, сообщает пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании.

«Программисты проверяют корректность работы программного обеспечения на конкретном валидаторе, читается ли проездной документ, верно ли списываются средства. Если возникают какие-то ошибки, они устраняются, и корректность работы вновь проверяется», - отмечается в сообщении компании.

Специалисты проводят тестирование различных вариантов, чтобы убедиться в работоспособности всех возможных сценариев. Кроме того, налаживается работа правильного списания с «Кошелька» карты «Тройки» по числу поездок и валидации поездочных и безлимитных абонементов. После окончания настройки оборудования на станциях пересадка на метро и МЦК будет бесплатной в том случае, если она будет проходить в течение 90 минут после первой валидации карты «Тройка».