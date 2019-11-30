В Москве продлят Люблинско-Дмитровскую линию метро до поселка Северный

В Москве планируют продлить Люблинско-Дмитровскую линию метро до поселка Северный к концу 2022 года, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

На данный момент специалисты уже запустили тоннелепроходческий щит в сторону поселка.

«У нас нет сомнений в том, что Люблинско-Дмитровская линия будет продлена до поселка Северного и в 2022 году поезда поедут», - цитирует сайт мэра Москвы Хуснуллина.

Все строительные работы по проходке тоннеля будут проводиться без остановки движения по МКАД, добавил заммэра.

На новом участке от станции «Селигерская» до поселка Северного откроют три станции - «Улица 800-летия Москвы», «Лианозово» и «Поселок Северный».