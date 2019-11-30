Ледяной дождь обрушился на центральную Россию

Ледяной дождь прошел сразу в одиннадцати регионах европейской части страны.

В Воронежской области автомобили стали неуправляемыми, чуть набирают скорость и сразу сходят с дистанции. Машины заносит, но пешеходам не легче. Люди идут по тротуарам, как по катку.

В аэропорту тягач задел самолет, который должен был вылететь в Москву. Из-за гололеда дважды приостанавливали работу воздушной гавани. Похожая ситуация и в аэропорту Белгорода.

Автомобилисты предпочитают передвигаться пешком. Кто-то для скорости надел коньки. В Тамбовской области фуры на трассе разворачивает.

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве и области. Обещают ледяные осадки и резкие перепады температуры. Завтра, 30 ноября, один день в столице может выпасть сразу пятая часть месячной нормы осадков.