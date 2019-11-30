Самобытность скифского звериного стиля: как возрождают забытое ремесло

Скифский звериный стиль раньше хорошо знали на территории от Дуная до Великой Китайской стены, сегодня это ремесло считается забытым, но не утерянным.

По словам мастеров братьев Аслана и Виталия Алборовых, технология считается не просто сложной, но и сакральной. Мужчины работают по тем же технологиям, что и скифо-сарматские мастера.

«Мы возрождаем скифо-сарматскую культуру, и раньше скифы изображали свой стиль в зверином стиле», - рассказал Аслан Алборов. «В основном, ручной труд - это принципиально. Сейчас каких только станков нет, но ручное изделие, когда руками сделаешь, оно будет кривое, косое, но оно будет живое», - добавил Виталий Алборов.

Произведения высочайшего качества выставляются в экспозициях национального музея, на выставках Совета Федерации, также они имеются в частных коллекциях.

Мастера сделали множество работ, которые являются копиями разных редких предметов. Например, в арсенале братьев - ритуальный нож с рукоятью из настоящего бивня мамонта. Фрагменты точно такого же археологи нашли на одной из вершин Кавказского хребта. Также они изготовили лук, украшенный волчьей шерстью, найден он был там же.

Братья Алборовы воссоздали до мелочей базовое защитное обмундирование скифских амазонок четвертого века нашей эры.

Работа ювелирная, ведется исключительно в перчатках. На первый взгляд может показаться, что это несложно, однако важно, чтобы движения были только односторонними, иначе рисунок будет испорчен. Недочеты в этой работе исключены, особенно если учитывать, что сейчас команда в мастерской Алборовых готовится к очередной выставке. Экспозиция будет представлена в Москве в начале декабря. Самобытность и характерность звериного скифо-сарматского стиля увидят десятки тысяч жителей столицы.