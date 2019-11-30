В Москве к 2023 году замкнут хордовое кольцо
Скоростные магистрали образуют кольцо протяженностью 136 километров.
© Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Дорожное кольцо Москвы, образованное Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Западной и Южной рокадами, планируют замкнуть к началу 2023 года, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«В целом работы по формированию этого кольца планируется завершить в конце 2022 - начале 2023 года», - говорится на сайте мэра Москвы.
На данный момент ведутся работы по строительству Северо-Восточной, Юго-Восточной хорд и Южной рокады.
Строительство Северо-Западной хорды полностью завершено.
По мнению Хуснуллина, запуск движения на хордах позволит улучшить транспортную ситуацию в столице.