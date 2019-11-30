Стая волков терроризирует жителей Екатеринбурга

Екатеринбуржцы, которые проживают в коллективном саду «Лифтостроитель-3» на Елизавете, рассказали о том, что их держит в страхе стая волков.

Как рассказали местные жители изданию E1.ru, 23 ноября три волка едва не напали на мужчину. По его словам, это произошло, когда он срезал путь по тропинке через реку. Животные шли за ним следом, но он, дойдя до берега, сломал ветку у дерева, и треск, по мнению мужчины, спугнул волков. Очевидец уверен, что это именно волки: у них характерная манера передвижения, которая отличается от собачьей.

Мужчина обратился в Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. Охотинспектор вышел на проверку, он нашел следы, но заявил, что нужно дождаться выпадения свежего снега, чтобы отследить движение животных.

В тех местах водятся косули и кабаны, к которым жители уже привыкли. Также в этом районе нередко можно встретить лис, с которыми все желающие фотографируются.