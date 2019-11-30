В МИД объяснили, почему самолет с чешской делегацией не пустили в Казань

В МИД России объяснили, почему самолету с делегацией Министерства сельского хозяйства Чехии, который направлялся в Казань, было отказано в вылете из московского аэропорта.

«Проблемы возникли исключительно вследствие несоблюдения чешской стороной требований таможенного законодательства ЕАЭС», - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Представители МИД отметили, что чешские партнеры в ходе оформительских процедур не в первый раз допускают подобный сбой.

«Чехи по официальным каналам признают свою ответственность», - добавили в министерстве.

Делегация во главе с главой Министерства сельского хозяйства Чехии Мирославом Томаном в России проводила переговоры и должна была их закончить 29 ноября. Перелет в Казань был запланирован на 27 ноября, там делегацию ждали партнеры из Татарстана, но чешскому борту в вылете из Москвы было отказано. Делегация в аэропорту провела десять часов, после этого Томан принял решение прервать поездку и вернуться в Прагу.