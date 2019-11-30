«Аэрофлот» не будет предупреждать пассажиров SMS-сообщениями о начале посадки на рейс

Руководство авиакомпании «Аэрофлот» сообщило об изменении условий SMS-информирования пассажиров. Со 2 декабря «Аэрофлот» больше не будет отправлять SMS о начале посадки на рейс. Поэтому придется обратить внимание на информационные табло аэропорта.

Однако в случае задержки, переноса или отмены рейса уведомления рассылаться будут, сообщается на официальном сайте «Аэрофлота».

В авиакомпании напомнили, что регистрация пассажиров на рейс заканчивается строго за 40 минут до вылета, а посадка на борт заканчивается за 20 минут до отправления воздушного судна.

«Аэрофлот» - российская авиакомпания, которая выполняет внутренние и международные рейсы из московского аэропорта Шереметьево и аэропорта Красноярск. Авиационный холдинг Группа «Аэрофлот» входит в топ-20 авиаперевозчиков мира по пассажиропотоку.