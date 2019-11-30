В Новочеркасской инфекционной больнице уволились ведущие врачи

В городе Новочеркасске Ростовской области временно закрыли дневной стационар инфекционной больницы из-за увольнения трех ведущих врачей, среди которых двое старше 70 лет и заведующая отделением, пишет сайт «Комсомольской правды».

Как стало известно изданию, решение об уходе по собственному желанию двух специалистов было принято еще в ноябре, а завотделением собирается покинуть свой пост сразу после выхода с больничного.

На данный момент с пациентами стационара работает медперсонал среднего звена, который в штатном режиме выполняет свои обязанности.

Всех новых пациентов временно распределяют в ближайшие больницы города Аксая и Ростова-на-Дону.