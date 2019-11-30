Замглавы свердловского СК задержали по подозрению во взятке

Заместителя главы свердловского СК Михаила Бусылко по подозрению в получении взятки для прекращения уголовного дела и сотрудника адвокатской палаты Владимирской области в посредничестве задержали в Екатеринбурге.

«Фигуранты задержаны при получении взятки. Следователями установлено, что незаконное вознаграждение предназначалось за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела. Бусылко предъявлено обвинение в получении взятки, адвокату инкриминировано посредничество во взяточничестве», - говорится в заявлении СК.

По данным РИА Новости, взятка оценивается в 18 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело, следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

Официальный представитель СК Светлана Петренко назвала борьбу с коррупцией – одним из важнейших направлений деятельности ведомства.